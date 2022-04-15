2022/04/15 | 16:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قيادة شرطة محافظة الانبار #عاجل عاجل العيون الساهره من ابطال قسم مكافحة اجرام الانبار وبأشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعيه ومتابعه دقيقه ومستمره يلقون القبض على الار هابي (عامر وهيب زعتر ) شقيق الارهابي المقبور شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الانبار حيث […]

ظهرت المقالة دخل العراق عبر سوريا قادماً من تركيا..



اعتقال شقيق القيادي في داعش شاكر وهيب أولاً على ايرث نيوز.

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