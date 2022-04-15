كورونا يصيب اكثر من 200 شخص بالعراق مع خمس وفيات..جدول الاصابات

2022/04/15 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي

لجائحة كورونا في العراق ليوم الجمعة

الموافق ١٥ نيسان ٢٠٢٢

وقد سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم

الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً بإصابات

ووفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة.

واظهر الم

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