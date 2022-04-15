خفر السواحل الكويتي يحتجز 25 صيادا في المياه الاقليمية العراقية

2022/04/15 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجزت مفارز خفر السواحل الكويتية

اليوم الجمعة ، 25 صيادا في المياه

الاقليمية العراقية.

واعلن مكتب عشائر الفاو في بيان ، أن حفر

السواحل الكويتية أحتجز 25 صياداً في

المياه الإقليمية العراقية.



مضيفا إن

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