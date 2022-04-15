الإطاحة بشقيق الإرهابي المقبور شاكر وهيب بالأنبار

2022/04/15 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار،

اليوم الجمعة، الإطاحة بشقيق الإرهابي

شاكر وهيب في قضاء القائم بالأنبار.

وذكرت القيادة في بيان صحفي ان "مفارز

قسم مكافحة اجرام الانبار تمكنت من

القبض على الارهابي عام

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