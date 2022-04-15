تسجيل 5 وفيات و204 اصابات جديدة بكورونا في العراق

2022/04/15 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، ارتفاعاً بإصابات ووفيات كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت الصحة، 5 حالات وفاة و204 إصابات جديدة و585 حالة شفاء”.

فيما سجلت امس الخميس 4 حالات وفاة و183 اصابة فضلا عن 639 حالة شفاء.

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