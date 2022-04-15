2022/04/15 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، ضبط وكر لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته في قضاء الشرقاط في صلاح الدين.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس […]

ظهرت المقالة ضبط وكر معد لتهريب النفط في الشرقاط بصلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط وكر معد لتهريب النفط في الشرقاط بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط وكر معد لتهريب النفط في الشرقاط بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).