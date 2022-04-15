أحدث غرائب البشر.. شاهد لحظة اطلاق مطعم تركي سيخ كباب نحو الفضاء

2022/04/15 | 16:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطريقة طريفة، احتفل مطعم تركي للكباب بالذكرى الـ61 لأول رحلة فضاء بشرية من خلال محاولة إرسال سيخ من الكباب إلى الفضاء.

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