2022/04/15 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه صحفيو العراق اليوم الجمعة الى

صناديق الاقتراع لانتخاب نقيب للصحفيين

ونائبيه وعضوية مجلس للنقابة ولجنتي

المراقبة والإنضباط.

ورشح أربعة صحفيين انفسهم لمنصب النقيب

وهم النقيب الحالي مؤيد اللامي، ون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو :مشاهد من انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو :مشاهد من انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).