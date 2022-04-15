الأمن يضبط وكراً لتهريب وتدوير النفط في صلاح الدين

2022/04/15 | 17:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، ضبط وكراً لتهريب وتدوير النفط ومشتقاته في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، نفذت قوة مشتركة مكونة من مركز شرطة نفط صلاح الدين والفوج الخامس ومفرزة أمن الافراد والاستخبارات واجب مداهمة لوكر يستخدم في تهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة غير رسمية في قضاء الشرقاط، حيث أسفرت العملية عن ضبط خمسة خزانات حديدية وبراميل حديدية محملة بمنتوج نفطي وعدد من مضخات روبن التي تستخدم في تدروير المنتوج".

وأضافت، أنه "تم ضبط الخزانات والمواد وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى أصحاب الوكر وملاحقتهم قضائياً".

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