450 تهديدا بالقتل لمدرب بايرن ميونخ

2022/04/15 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان، الجمعة، أنه تلقى تهديدات بالقتل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الإقصاء المفاجئ للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا أمام فياريال الإسباني الثلاثاء.

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