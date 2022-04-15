شاهد زفة شهيد عراقي تتحول لمعاني بطولية من البصرة

2022/04/15 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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لم يتوقف حزن البصرة عند حد تشييع الشهيد أحمد عبد الزهرة إلى مثواه الأخير، بل رسالة حملت عناوين البطولة والتضحية فداء لأجل العراق وشعبه والحفاظ على أمنه واستقراره.

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