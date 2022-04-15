العراق ينهي حياة أخطر العصابات في بغداد

2022/04/15 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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يسجل جهاز الامن الوطني سيرة حافلة بالانجازات الوطنية على أسس مهنية عالية في ملاحقة المجرمين وتحت اشراف مباشر من رئيس الجهاز حميد الشطري، سيما بعد الإنجاز الجديد المتمثل بالقضاء على أخطر عصابة في تزوير الصكوك في العاصمة بغداد.

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