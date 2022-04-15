تفاصيل مبكية لعائلة الشهيد الرائد أحمد عبد الزهرة

2022/04/15 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

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شيعت قيادة شرطة محافظة البصرة الرائد أحمد عبد الزهرة والذي استشهد اثناء مداهمته لعصابة مختصة بالمخدرات أسفرت عن مقتل المطلوب، وطالبت عائلة الشهيد بفرض قوة القانون على العصابات الإجرامية، يونس الربيعي والتفاصيل.

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