2022/04/15 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، على تهديد حركة امتداد، بحل مجلس النواب العراقي، بسبب استمرار الانسداد السياسي.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تهديد حركة امتداد بحل مجلس النواب العراقي، بعيد عن الواقع ولا يمكن تنفيذه على ارض الواقع لعدة أسباب أولها لا يمكن لهذه الحركة جمع الأغلبية البرلمانية لاتخاذ هكذا خطوة، إضافة الى وجود رفض برلماني وسياسي كبير لهكذا توجه خصوصاً من قبل الاطار وحلفائه".

وبين أن "تهديد حركة امتداد جزء من المناورة السياسية، كما هي تريد بيان لقاعدتها الشعبية انها ليس جزء من الازمة".

وأكد أن "امتداد في الحقيقة هي جزء منها كونها وقفت مع جهة سياسية ضد جهة أخرى، عكس ما فعله غالبية النواب المستقلين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تهديد بعيد عن الواقع.. دعوة امتداد تشكيل الحكومة أو حل البرلمان العراقي من وجهة نظر الإطار التنسيقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تهديد بعيد عن الواقع.. دعوة امتداد تشكيل الحكومة أو حل البرلمان العراقي من وجهة نظر الإطار التنسيقي - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).