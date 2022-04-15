كركوك ليست هبة!.. تصريح انفجاري من العرب يخص إدخال المحافظة بتشكيل حكومة العراق

2022/04/15 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_كركوك

أبدى منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة، رفضه القاطع لإدخال كركوك في صفقة تشكيل الحكومة.

وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كركوك ليست هبة أو عطية تعطى من جهة معينة، فهي مدينة مستقرة، ويجب الحفاظ على التعايش السلمي والمكوناتي داخل المدينة".

وأضاف أن "جهات سياسية تحاول إدخال المدينة في مفاوضات تشكيل الحكومة ومنحها لأحزاب كردية مقابل ضمان أصواتهم".

وأكد أن " هذا الأمر لانقبل به إطلاقا، ويجب احترام خصوصيات المدينة ومكتسبات خطة فرض القانون".

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