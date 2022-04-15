مقتل 35 شخصا وإصابة العشرات بحادث سير في زيمبابوي

2022/04/15 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أ علنت شرطة زيمبابوي، اليوم الجمعة، مصرع 35 شخصا وإصابة 71 آخرين بجروح جراء حادث سير لحافلة تنقل أعضاء كنيسة صهيون المسيحية في منطقة شيمانيماني شرق البلاد.وجاء في تغريدة للشرطة على “تويتر”: ” تعلن شرطة زيمبابوي وقوع حادث مروري مميت في منطقة شيمانيماني ليلة أمس في حوالي الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي)، إثر […]

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