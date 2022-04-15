أمريكا تعتمد اختبار تنفس يكشف كورونا خلال دقائق

2022/04/15 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة طارئة لاختبار تنفس للكشف عن الإصابة بمرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.وأعلنت الإدارة، أن الجهاز في حجم الحقيبة التي يمكن الصعود بها على متن الطائرة.ويقوم المستخدمون بالنفخ في أنبوب كما لو كانوا ينفخون بالونا.ويقوم الاختبار بإظهار النتائج خلال أقل من 3 دقائق، استنادا إلى […]

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