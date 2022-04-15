اتصال هاتفي بين محمد بن سلمان ورئيس الصين.. والثاني يشيد بدور السعودية في اليمن

2022/04/15 | 17:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، وبحث معه أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)

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