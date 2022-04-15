نقابة الفنانين تنفي وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك

2022/04/15 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فليح العبيدينفت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك.وقال نقيب الفنانين جبار جودي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك".وتداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك بأحد مستشفيات العاصمة بغداد.

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