خطر الخطاب العنصري علي النسيج الاجتماعي - تاج السر عثمان

2022/04/15 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان أشرنا سابقا الي خطر الخطاب العنصري علي النسيج الاجتماعي الذي ورد من محامي الدفاع الإسلامويين في محكمة المخلوع البشير ، فقد ارتفعت في ثورة ديسمبر 2018 شعارات " حرية – سلام- وعدالة – مدنية خيار الشعب"، كما أكدت علي وحدة السودانيين، ورفض الخطاب العنصري كما في شعار " يا العنصري المغرور كل البلد دارفور "، " من كاودا لأم درمان ، كل البلد سودان" ، وارتفعت رايات الوطنية السودانية ، ورفض سياسة "فرق تسد " ......





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