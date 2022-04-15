هشام شرابي المفكر الماركسي - الحلقة الأولى - سعيد مضيه

2022/04/15 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه رصد لعوامل التخلف في المجتمعات العربية المفكر والأكاديمي هشام شرابي ولد في مدينة يافا في الرابع من نيسان 1927، تخرج من الجامعة الأميركية في بيروت، و نال الماجستير في الفلسفة من جامعة شيكاغو (1948)، وتابع دراسة الدكتوراه.



في ربيع 1953 تعاقد مع جامعة جورجتاون محاضراً في مادة “تاريخ الفكر الأوروبي الحديث” واستمر أستاذاً فخرياً فيها حتى وفاته في بيروت عام 2005.



يقول في مقدمة كتابه " مقدمات ......





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