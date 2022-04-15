الدراما التلفزيونية بين الدين والتاريخ - أحمد عصيد

2022/04/15 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_عصيد النقاش الذي تعرفه الساحة المغربية حول مسلسل "فتح الأندلس" يطرح من جديد موضوع الدراما بين الدين والتاريخ الوطني، كما يطرح العلاقة بين الرؤية المشرقية لتاريخ المغرب، وبين نظرة المغاربة لأنفسهم ولماضيهم.عندما يتعلق الأمر بأحداث لها علاقة بتاريخ الإسلام، هل يتوجب على الفنانين ومنتجي الدراما توظيف عناصر التاريخ واستلهامها بموضوعية، حسب الوثائق المتوفرة، أم مراعاة الإيديولوجيا الرسمية وعواطف المؤمني ......





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