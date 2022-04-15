تقدم فنلندا بطلب الانضمام إلى حلف الأطلسي “مرجح جدا”

2022/04/15 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية الفنلندية تيتي توبوراينين ،اليوم الجمعة، أن “من المرجح جدا” أن تتقدم فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة عبر قناة سكاي نيوز البريطانية إن “ذلك من المرجح جدا لكن القرار لم يتخذ بعد”، بينما حذرت الخارجية الروسية فنلندا والسويد من أن مثل هذا الإجراء ستكون له عواقب على الدولتين والأمن الأوروبي.

المصدر: AFP

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