تحديد موعد إغلاق صنادق اقتراع نقابة الصحفيين وإعلان النتائج

2022/04/15 | 17:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ثلاثة قضاة و20 موظفا من مجلس القضاء.

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