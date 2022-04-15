الانبار تباشر بإنجاز مشروع الانتاج المبكر لحقل عكاز الغازي

2022/04/15 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، البدء بمراحل انجاز مشروع الانتاج المبكر لحقل عكاز الغازي في المناطق الغربية .وقال الطرموز في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” فريق من شركة نفط الوسط برئاسة وكيل مدير هيئة العمليات يرافقه ممثلي احدى الشركات الاجنبية المتخصصة في مجال استثمار […]

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