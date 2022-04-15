خيبة أمل تصيب مشتري أول تغريدة على تويتر بنحو 3 ملايين دولار!

2022/04/15 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تصدّر رائد الأعمال في مجال العملات الرقمية، سينا إستافي، عناوين الصحف في مارس/آذار 2021 عندما دفع 2.9 مليون دولار مقابل أول تغريدة لمؤسس تويتر جاك دورسي، التي بيعت كرمز غير قابل للاستبدال لكن جهوده لإعادة بيعها باءت بالفشل؛ إذ بلغ عرض السعر الأعلى 6800 دولار فقط حتى يوم الخميس 14 أبريل/نيسان.كانت عملية الشراء الأولى في ذلك الوقت من بين أغلى المبيعات لرمز غير قابل للاستبدال، وجاءت وسط موجة من الاهتمام بأصول التشفير المتخصصة.

صحيفة The Guardian البريطانية قالت إن إستافي طرح التغريدة لإعادة البيع في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال الشهيرة OpenSea الأسبوع الماضي، وطلب في البداية مبلغ 48 مليون دولار.لكن أزيل عرض السعر هذا بعد أن كانت عروض الشراء في الأسبوع الأول منخفضة بمئات الدولارات.



وحتى يوم الخميس 14 أبريل/نيسان، كان أعلى عرض هو 2.2 من عملة الإيثر المشفرة، أي ما يعادل نحو 6800 دولار.وقال إستافي، لوكالة Reuters، عبر رسالة مباشرة على تويتر: "عرضي للبيع كان مرتفعاً ولا يستطيع الجميع تحمله"، مضيفاً أنه لم يعد متأكداً مما إذا كان سيبيع الرمز غير القابل للاستبدال.وأضاف إستافي: "من المهم بالنسبة لي من يريد شراءها، لن أبيع الرمز غير القابل للاستبدال هذا لأي شخص لأنني لا أعتقد أنَّ الجميع يستحقه".تعد الرموز غير القابلة للاستبدال أحد أشكال الأصول المشفرة التي يمكنها تسجيل ملكية ملف رقمي مثل صورة أو مقطع فيديو أو نص، وليس هناك ما يضمن قيمة هذه الرموز، والسوق مليئة بالحيل وعمليات الاحتيال والتزوير والتلاعب بالسوق.لكن إستافي كان واثقاً من قيمة ما اشتراه؛ إذ قال: "إنَّ الرمز غير القابل للاستبدال ليس مجرد تغريدة، إنها لوحة الموناليزا الخاصة بالعالم الرقمي".وأضاف إستافي، الذي يعيش في ماليزيا، أنه اعتُقِل في مايو/أيار الماضي خلال رحلة إلى إيران، وأُطلِق سراحه في فبراير/شباط.



وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية في مايو/أيار 2021 أنه متهم "بتعطيل النظام الاقتصادي للبلاد".وأوضح إستافي أنه أُلقي القبض عليه بسبب نمو مشروعه Bridge Oracle لتبادل العملات المشفرة.



لكن لم يتسنَّ لوكالة Reuters التحقق باستقلالية من دقة هذه التفاصيل.وقال إستافي: "أحتاج إلى دعم مجتمع العملات المشفرة".وأثناء الإعلان عن بيع الرمز غير القابل للاستبدال في تغريدة في 6 أبريل/نيسان، تعهد إستافي بتقديم 50% من العائدات -التي توقع أن تكون 25 مليون دولار على الأقل- للجمعيات الخيرية، وأشار إلى أنَّ الباقي سيذهب لدعم Bridge Oracle.

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