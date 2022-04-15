نقابة الفنانين تكشف حقيقة وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك - عاجل

2022/04/15 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك.وقال نقيب الفنانين جبار جودي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك".وتداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "وفاة الفنان العراقي قاسم الملاك بأحد مستشفيات العاصمة بغداد.

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