أبو الغيط يحذر من إشعال الوضع في الأقصى ويحمل إسرائيل المسؤولية

2022/04/15 | 17:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من إشعال الموقف في المسجد الأقصى، محملا القوات الإسرائيلية مسؤولية أي تصعيد.ونقل مصدر عن أبو الغيط تأكيده أن “الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين منذ فجر الجمعة تمثل استمرارا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات […]

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