الصحة الإيرانية تصدر تعميماً بخصوص السفر مع العراق

2022/04/15 | 17:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة، توضيحاً حول معايير دخول وخروج المسافرين الإيرانيين والعراقيين.وأصدر مساعد وزير الصحة الإيراني كمال حيدري تعميما جاء فيه: “إثر قرار اللجنة المتخصصة بمقر مكافحة فيروس كورونا في 13 ابريل 2022 ، وبهدف تسهيل حركة المسافرين الوافدين أو المغادرين بين إيران والعراق، فأنه تقرر ابتداء من هذا التاريخ فصاعدا، […]

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