2022/04/15 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يظهر قرار طالبان حظر تعليم النساء، إحكام المتشددين قبضتهم على الحركة، ويعكس صراعا على السلطة يتهدد مصير مساعدات إنسانية يحتاجها الشعب.وأثار حرمان الشابات من التعليم موجة تنديد دولية، وسبب إرباكا داخل صفوف الحركة.وقال عضو بارز في طالبان في تصريح، لوكالة فرانس برس إن القرار كان “مدمرا”، موضحا أن “المرشد الأعلى تدخّل […]

ظهرت المقالة “تعليم الفتيات” في أفغانستان..



طالبان تشتعل من الداخل أولاً على ايرث نيوز.

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