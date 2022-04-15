الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية ويحقق مع افراد طاقمها

2022/04/15 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل اعلام ايرانية ،اليوم الجمعة، عن احتجاز الحرس الثوري سفينة أجنبية في مياه الخليج بزعم حملها وقودا مهربا.

وذكرت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري نقلا عن مسؤول العلاقات العامة بالمنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري في محافظة بوشهر ان قوات هذه القيادة تمكنت من ضبط سفينة في الخليج تحمل مئتين وخمسين ألف لتر من الوقود المهرب مشيرة الى احتجاز سبعة من أفراد طاقم السفينة لاستكمال إجراءات التحقيق والخطوات القانونية.

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