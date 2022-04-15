اعتقال الإرهابي عامر وهيب في قضاء القائم بالأنبار

2022/04/15 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار ،اليوم الجمعة، اعتقال شقيق القيادي في تنظيم داعش “شاكر وهيب”، في قضاء القائم بعد دخوله إلى العراق عبر الأراضي السورية قادماً من تركيا.

وقالت القيادة في بيان، إن “قسم مكافحة اجرام الانبار وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعية ومتابعة دقيقة ومستمرة القى القبض على الارهابي (عامر وهيب زعتر) شقيق الارهابي شاكر وهيب زعتر في قضاء القائم غربي محافظة الانبار”.

وأضاف البيان أن “عملية متابعته تمت من تركيا الى حين دخوله الاراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات ارهابية داخل الاراضي العراقية، ولكن بهمة الغيارى ابطال مكافحة اجرام الانبار التي تسهر على سلامة وراحة وامن المواطنين ومحافظتنا العزيزة لهم بالمرصاد ولكل من تسول له نفسه تعكير صفو الامن والامان في ربوع محافظتنا العزيزة”.

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