الحجاب و كرامة المرأة - عماد نصر ذكرى

2022/04/15 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_نصر_ذكرى طالعت خبر الحكم المنشور فى جريدة الأهرام يوم 2 يناير بكثير من الضيق و التبرم و الإستياء .



نص الحكم على إلغاء قرار لوزير الإعلام السابق بمنع إحدى المذيعات من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب .



لم يستفزنى قرار المحكمة بعودة المذيعة الى عملها فالحجاب اختيار شخصى يجب احترامه و لا يصح ان يكون الملبس سببا لأن يفقد الأنسان وظيفته .لكن ما أثارنى منطوق الحكم الذى جاء فيه ان الحجاب يصون كرامة الم ......





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