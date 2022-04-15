فصيل مسلح يستبق إنجاز أنبوب بصرة-عقبة بتصريح يفاقم أمن العراق - عاجل

2022/04/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت حركة النجباء، ابرز الفصائل المسلحة في العراق، اليوم الجمعة، على تحرك حكومة مصطفى الكاظمي نحو اكمال مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي.

وقال القيادي في الحركة حيدر اللامي، لـ(بغداد اليوم) ان "مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي، هو بداية مشروع سحب العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذا المشروع سوف يوصل النفط العراقي الى الكيان الصهيوني عبر الأردن، المطبعة من المحتل".

وبين ان "القوى السياسية الوطنية والجماهير الشعبية، لم ولن تسمح بأي تطبيع مع الكيان الصهيوني، تحت أي مسمى كان، وستقف بقوة لافشال هذا المشروع، ولهذا فإن مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي لا يمكن تمريره، فهو بداية التطبيع بين العراق وإسرائيل، وهذا ما تريده بعض الأطراف السياسية الداخلية".

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