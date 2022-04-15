القبض على أمريكي جمَّد عشرات الحيوانات! وضعها في ثلاجة وهي حية وهكذا كُشِف أمره

2022/04/15 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

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يواجه رجل أمريكي اتهامات بالقسوة على الحيوانات، بعد العثور على 183 حيواناً نافقاً في ثلاجته، بعضها جُمِّد على ما يبدو وهو على قيد الحياة، بحسب ما أفاد به مسؤولون أمريكيون.وعثر نواب مقاطعة موهافي وضباط مراقبة الحيوانات على الحيوانات في مجمد مرأب يوم 3 أبريل/نيسان 2022 بعد أن أبلغت امرأة أن مايكل باتريك تورلاند (43 عاماً) لم يعِد الثعابين التي أقرضته إياها للتكاثر، وفق ما أفاد مكتب قائد الشرطة في بيان الخميس 14 أبريل/نيسان 2022.بيان مكتب الشرطة أوضح أن الحيوانات المجمدة تضم كلاباً وسلاحف وثعابين وفئراناً وجرذاناً وأرانب وسحالي وطيوراً.



وأضاف: "يبدو أن العديد من الحيوانات جُمِّدت حية بسبب وضع أجسامها".ووفقاً لبيان مكتب الشرطة، اكتشف صاحب المنزل الحيوانات المجمدة أثناء التنظيف بعد إخلاء تورلاند وزوجته الممتلكات.



كما ذكر البيان أن المالك اتصل بعد ذلك بالمرأة التي أبلغت مكتب قائد الشرطة.قال المكتب إن تورلاند اعتقل في المنزل الأربعاء 13 أبريل/نيسان، عندما أبلغ النواب أنه عاد إلى المنزل.يشار إلى أن مجمد المرأب كان في منزل عاش فيه تورلاند سابقاً في غولدن فالي، وهو تجمع سكني ريفي في أقصى غرب أريزونا.وورد في البيان أيضاً: "عند مقابلته، اعترف تورلاند في النهاية بوضع بعض الحيوانات في المجمد عندما كانت لا تزال على قيد الحياة".

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