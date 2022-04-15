تعرف على أقدم سباق سيارات رياضية في العالم

2022/04/15 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عرف سباق لو مان 24 ساعه كأقدم سباق سيارات رياضيه نشاطا في العالم، حيث شهد العديد من الأحداث المثيرة في تاريخ السيارات.ينظم السباق على أساس كونه من سباقات القدرة على التحمل, ويعقد سنويا منذ عام 1923 بالقرب من مدينة “لو مان” بفرنسا.والسباق يعد أحد سباقات السيارات الأكثر شهره في العالم، ويعتبر […]

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