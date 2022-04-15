2022/04/15 | 18:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلن المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم الجمعة، تدمير أكبر معسكر لداعش الإرهابي في وادي الشاي بكركوك.

وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "تم تدمير أكبر معسكر يستخدمه الدواعش في وادي الشاي فضلا عن تدمير (5) مضافات للدواعش والاستيلاء على اعتدة وعبوات ناسفة".

وأضاف أن "ذلك جاء ضمن عملية المطرقة الحديدية وبإشراف الفريق الاول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة".

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