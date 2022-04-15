2022/04/15 | 18:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى لتأمين احتفالات عيد الفصح اليهودي.وقالت دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان: “يتابع الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ التصعيد الأخير في أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاشتباكات […]

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف في المسجد الأقصى أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف في المسجد الأقصى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العنف في المسجد الأقصى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).