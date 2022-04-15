أي تأثير لخسارة

2022/04/15 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان غرق السفينة الحربية الروسية "موسكوفا" الكثير من التساؤلات، بينما تحاول موسكو نفي أن تكون القوات الأوكرانية وراء خسارتها لأكبر آلية بحرية في قواتها المسلحة.

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