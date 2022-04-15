اهالي احدى القرى باربيل يذبحون 90 رأس غنم ويوزعونها على الفقراء

2022/04/15 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

ذبح اهالي احدى القرى، في محافظة اربيل ، اليوم الجمعة، عددا من الماشية ووزعوا لحومها على الفقراء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان اهالي قرية دوكومان التابعة لمحافظة اربيل ذبحوا 90 رأسا من الماشية ووزعوا لحومها على الفقراء.وأضاف انهم دعوا الله أن يبعث المطر.

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