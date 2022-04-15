2022/04/15 | 18:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uNXBTpUDXmY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دائرة الهجرة في بابل مازلنا بانتظار الموافقات الأمنية للسماح بعودة العوائل النازحة إلى شمالي المحاف) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دائرة الهجرة في بابل مازلنا بانتظار الموافقات الأمنية للسماح بعودة العوائل النازحة إلى شمالي المحاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).