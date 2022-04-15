السوداني: مجلس النواب يدعم أي معالجة قانونية بشأن الموازنة

2022/04/15 | 18:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تأييد نيابي لأي صيغة حل قانونية دستورية تجيز مناقشة وإقرار الموازنة العامة 2022، مؤكداً أن البرلمان سيكون حاضراً لأي معالجة قانونية بشأن الموازنة.وقال السوداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “البرلمان سيكون حاضراً لأي معالجة قانونية للوضع الشاذ، حيث حالة الانسداد السياسي وبقاء حكومة […]

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