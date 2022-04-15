تداول فيديو لجندي إسرائيلي يدفع بعنف مصلين مسنين في المسجد الأقصى

2022/04/15 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك فلسطينيون والقوات الإسرائيلية، في المسجد الأقصى ومحيطه بالبلدة القديمة بالقدس، مما يمثل تصعيدًا كبيرًا في التوترات في يوم مهم لجميع الأديان الرئيسية الثلاثة في المدينة.

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