الكهرباء يحقق فوزاً ثميناً على نفط البصرة

2022/04/15 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع تمكن فريق الكهرباء، اليوم الجمعة، من تحقق فوز ثمين على ضيفه نفط البصرة بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة 27 من دوري الكرة الممتاز.وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن "فريق الكهرباء تغلب على ضيفه نفط البصرة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب التاجي، ضمن الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز". وأضاف، أن "فريق نفط البصرة تقدم عن طريق أحمد فرحان في الدقيقة 18، وتعادل علاء محيسن للكهرباء في الدقيقة 54، ثم رفع شافيو ماموني النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 66". وتابع أنه "بهذا الفوز رفع فريق الكهرباء رصيده إلى 33 نقطة بالمركز العاشر، فيما تجمد نفط البصرة في الترتيب التاسع برصيد 34 نقطة".

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