وزير ألماني يدعو مواطنيه إلى

2022/04/15 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك مواطنيه على القيام بخطوات لخفض استهلاك الطاقة معتبرا أن ذلك "يزعج" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى بلاده لخفض اعتمادها على الغاز الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.

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