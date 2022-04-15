هل يستخدم بوتين سلاحًا نوويًا؟ زيلينسكي يكشف لـCNN رأيه بمقابلة حصرية

2022/04/15 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مذيع CNN، جيك تابر، في مقابلة حصرية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القصر الرئاسي في كييف، وسأله عما إن كان يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحًا نوويًا.شاهد المقابلة كاملة، الأحد، في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في برنامج "حالة الاتحاد".

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