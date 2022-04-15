2022/04/15 | 19:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفوغراف..ما هو تصنيف العراق بمستويات الخطر لفيروس كورونا؟

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ما هو تصنيف العراق بمستويات الخطر لفيروس كورونا؟ أولاً على ايرث نيوز.

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