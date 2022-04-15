مقولة -لا طلاق إلا لعلة الزنى- - كمال غبريال

2022/04/15 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_غبريال تلك التي يتمسك بها أسيادنا أصحاب القداسة الأقباط الأرثوذكس،وحولوا بها الزواج المسيحي إلي سجن وأشغال شاقة مدى الحياة.وتتحول بها حياة الزوجين المختلفين في الشخصية وأنجالهما إلى جحيم.كما يدفع الإصرار عليها قيام بعض نساء الأقباط هروباً من جحيم رباط الزوجية، بالإقدام على مغامرات، تثير الفتن، وتهدد السلام الاجتماعي، لشعب يعيش مرحلة انتكاس وانكفاء حضاري.لا أهدف بهذه المقاربة أن أستخلص ......





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