صعود اليمين المتطرف وعودة فكرة إعادة بناء الأمبرطوريات - رابح لونيسي

2022/04/15 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي سبق لنا منذ سنتين أن حذرنا من عودة اليمين المتطرف بقوة بحكم ما سينتجه وباء كورونا من أزمات إقتصادية حادة على الصعيد العالمي بغض النظر عن الأزمات الدورية للرأسمالية بكل إنعكاساتها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وقد أنطلقنا في طرحنا من فكرة مفادها أنه كلما أحتدمت ازمة إقتصادية بشكل حاد، سينتشر اليمين المتطرف بشكل كبير، وقد شبهت ما سيقع بتساؤل عنوان إحدى هذه المقالات التي خصصتها لليمين المتطرف سوا ......





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