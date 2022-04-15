"اكرهوني باعتدال".. المتهم في اعتداءات باريس يعتذر للضحايا

2022/04/15 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة المنفذة لاعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس، "اعتذاره" للضحايا الجمعة، وذرف دموعا في نهاية استجوابه الأخير أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس.

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